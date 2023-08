Marito violento arrestato due volte in 48 ore

Se non è record poco di manca per un uomo, 40enne, residente a Piazza Armerina, arrestato dai carabinieri per ben due volte nello spazio di 48 ore.

Violato il divieto di avvicinamento alla moglie

L’indagato, con precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato arrestato in una prima occasione per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, per via delle violenze fisiche e psicologiche a danni della consorte.

L’incontro in Tribunale con la donna

Il 40enne, due giorni dopo, mentre si trovava al palazzo di giustizia di Enna, in occasione dell’udienza di convalida, è stato nuovamente tratto in arresto dai carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria in quanto, contravvenendo alle prescrizioni imposte dalle misure, per cui era maturato il suo prima arresto, si sarebbe trovato nelle vicinanze della stessa donna, anch’ella presente all’udienza.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha convalidato entrambi gli arresti e così l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Foto tratta da tudiofronzonidemattia.it