Folle corsa con l’auto a Barrafranca, fermato giovane senza patente

Si era messo alla guida di una macchina, pur non avendo ancora la patente, ed ha iniziato una folle corsa per le vie di Barrafranca. Evidentemente, non ha avuto alcuna preoccupazione di travolgere i pedoni, alcuni dei quali sono riusciti a scansarsi o di causare un incidente con un’altra auto.

Tragedia sfiorata

Il ragazzo, 19 enne, ha davvero rischiato di trasformare una giornata di agosto in tragedia, per fortuna una segnalazione ha fatto scattare l’allarme e così una pattuglia dei carabinieri della stazione di Barrafranca di è messa all’inseguimento di quell’auto.

L’inseguimento dei carabinieri

Non è stato semplice per i militare bloccare il mezzo, del resto il 19enne non avrebbe avuto alcuna intenzione a farsi prendere, mettendo a rischio l’incolumità di tante persone, tra cui la sua. Alla fine, i carabinieri lo hanno bloccato e poi portato nella caserma della stazione. Al termine degli accertamenti, il ragazzo se l’è cavata con una denuncia per guida senta patente e resistenza a pubblico ufficiale.