Scooter e moto rumorosi a Enna, multe per i trasgressori

E’ tra gli effetti più odiosi degli scooter e le moto con marmitte alterate: il rumore molesto che provocano. Un fenomeno piuttosto diffuso nella città di Enna, al punto che sono tantissime le lamentele da parte dei residenti e dei titolari delle attività commerciali, i cui clienti, specie adesso in un periodo in cui si preferisce stare all’aperto, sono molto infastiditi.

Le segnalazioni ed i controlli

Queste segnalazioni sono state raccolte dalla Polizia municipale e dai carabinieri che, nello scorso fine settimana, hanno predisposto un servizio per arginare i cosiddetti fracassoni.

80 controlli, 10 sanzioni

Nel complesso, sono stati sottoposti ai controlli 80 motocicli, multando 10 proprietari. “Sono state elevate le sanzioni amministrative, grazie ai controlli fonometrici posti in essere, già da inizio estate, dalla Polizia Locale di Enna per la violazione dei limiti imposti da Codice della strada fanno sapere dal Comune di Enna.

Gli effetti dei rumori

Sembra uno scherzo ma ci sono degli studi scientifici in merito agli effetti causati dai rumori molesti, tra cui quelli provocati dagli scarichi dei motocicli.

I rumori delle marmitte alterate possono causare vari effetti indesiderati. Ecco alcuni di essi: i rumori forti e continui possono innescare una risposta di stress nel corpo umano, portando ad irritabilità, ansia e tensione; problemi di concentrazione: Il rumore eccessivo può rendere difficile concentrarsi su compiti o attività che richiedono attenzione, come lo studio o il lavoro. Gli effetti fisici: i suoni ad alta intensità possono anche provocare sintomi fisici come mal di testa, aumento della pressione sanguigna e affaticamento uditivo. Disturbo dell’ambiente: Iirumori fastidiosi possono rendere l’ambiente circostante meno piacevole, influenzando negativamente la qualità della vita delle persone che vivono o lavorano in quelle aree.