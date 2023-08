Vasto incendio a Nicosia, case evacuate, in volo 2 elicotteri

Un vasto rogo si è originato intorno alle 12 nel territorio di Nicosia, tra le zone di Santa Lucia, Santa Croce e Mammafiglia. Per precauzione, i vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni di spegnimento, hanno disposto l’evacuazione di alcune case.

I vigili del fuoco sul luogo del rogo

Pompieri in azione, 2 elicotteri in volo

Sono impegnate 3 squadre dei pompieri di Nicosia, Leonforte ed Enna, più una autobotte da Enna. In azione anche le squadre forestali ed volontari di PC, e due elicotteri della flotta aerea AIB.

Ipotesi dolosa

Il caldo e le alte temperature hanno giocato un ruolo importante per alimentare le fiamme ma non è escluso che sia stata la mano di qualcuno a scatenare il rogo. Del resto, non sarebbe la prima volta, ad Enna, così come in altre zone della Sicilia, quest’anno flagellata dalla catena di incendi.

Il rogo a ridosso di Morgantina

Nei giorni scorsi, un altro rogo ha interessato l’area boschiva limitrofa al sito archeologico di Morgantina, in contrada Cittadella ed è stato necessario far arrivare un Canadair.

Brucia la Sicilia

Quattordici incendi sono divampati in Sicilia da questa mattina. Nell’agrigentino tre nel capoluogo in contrada Giuranella, a Licata in contrada Conte bosco e a Sambuca di Sicilia in contrada Rifotta. Nel nisseno a Riesi lungo la provinciale 14, a San Cataldo in contrada Pergola, a Sutera in contrada Rocca Magadduni, a Mazzarino in contrada San Cono, a Gela lungo la statale 190 al chilometro 46. Nell’ennese a Barrafranca in contrada Piano del Salone, nel messinese a Castroreale, e a Nicosia in contrada Magnana e nel capoluogo in contrada Case Lombardi. Nel catanese a Nicolosi in contrada Monte Arso e nel palermitano a Monte Pellegrino.