La vita di San Cataldo nel racconto del prof irlandese di Sicilia

Stasera alle 17,30, in Chiesa Madre, a Gagliano, si terrà la conferenza “San Cataldo dall’Irlanda all’Italia”, a cura del prof. Enzo Farinella, uno dei massimi esperti sulla vita di San Cataldo. Il professore racconterà la storia di un uomo celebrato da migliaia di persone, vissuto 1.400 anni fa.

Le chiese nel nome del santo

In suo onore sono state costruite chiese sulle cime delle montagne o ai bordi del mare, implorando la sua protezione. San Cataldo placò il mare in più occasioni, ridiede la vista ai ciechi, la parola e l’udito ai sordomuti. Lasciò il suo paese natale, l’Irlanda, per portare cultura e fede nel mondo. Dopo varie vicissitudini, sbarcò nel sud Italia, divenendo personaggio riverito nella provincia di Taranto.

Il prof che vive in Irlanda

Il prof. Farinella è nato a Gangi e vive in Irlanda da oltre mezzo secolo. Giornalista, cavaliere della Repubblica italiana, priore d’Irlanda per l’Ordine capitolare dei cavalieri della concordia, corrispondente di Radio Vaticana, ha tenuto conferenze sui legami tra Italia e Irlanda, e sui pellegrini medievali irlandesi in Europa in varie università.

Al termine della conferenza, in piazza Grippaldi, alle 21,30, il tributo a Rosa Balistreri con lo spettacolo “Cantannu e cuntannu”.

Valentina La Ferrera