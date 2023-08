Incendio in un appartamento, ipotesi corto circuito

Le indagini sulle cause del rogo scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Palermo, a Regalbuto sono in corso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è quella accidentale, provocata da un corto circuito elettrico: non è escluso che qualche elettrodomestico o l’impianto per l’aria condizionata abbiano fatto le bizze ma si tratta solo di una tesi.

Le indagini

Perché, come accade in questi casi, ogni situazione va passata al setaccio anche quella dell’incendio di matrice dolosa. Molto dipenderà da quanto emergerà nella relazione delle forze dell’ordine che, nella giornata di ieri, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno compiuto i sopralluoghi per verificare quanto era accaduto.

Non compromessa staticità palazzina

La notizia buona è che l’immobile sembrerebbe sano, il rogo non avrebbe compromesso la staticità della palazzina, al punto che i residenti degli altri appartamenti hanno potuto fare rientro dopo l’evacuazione dell’immobile, disposta per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco per consentire ai soccorsi di arginare l’azione delle fiamme. Nel corso dell’intervento, i pompieri hanno messo in salvo due animali che hanno rischiato di rimanere intrappolati.