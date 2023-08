Incendio in una casa a Regalbuto, palazzina evacuata

Un incendio si è scatenato nel pomeriggio in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Palermo, a Regalbuto.

L’allarme dei residenti

Sono stati i residenti dell’immobile a chiedere soccorso ai vigili del fuoco che si sono recati poco dopo sul posto. I pompieri del distaccamento di Leonforte sono riusciti a domare il rogo nella casa e ad impedire che si propagasse negli appartamenti vicini.

Salvati 2 animali, immobile evacuato

I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche due animali domestici rimasti intrappolati tra le fiamme. Per ragioni di sicurezza sono stati evacuati anche i residenti degli appartamenti dell’ intero stabile. Non si registrano feriti o persone intossicate, in ogni caso i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Molto dipenderà dall’esito dei sopralluoghi dei pompieri per stabilire le ragioni che hanno scatenato le fiamme.