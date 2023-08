Borgo delle Zolfo, la testimonial è la star tv Adriana Volpe

“Siamo lieti di ospitare il 26 agosto ad Assoro Adriana Volpe, testimonial del progetto di rigenerazione sociale e culturale del Borgo dello Zolfo che stiamo portando avanti passo dopo passo”. Lo afferma sulla sua pagina social il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo che ha invitato la comunità a prendere parte all’evento.

Il finanziamento

Assoro è stata l’unica vincitrice tra le province di Enna e Caltanissetta del Bando Borghi, un finanziamento elargito dal ministero della cultura per la riqualificazione dei piccoli centri. 1.600.000 euro, che il comune di Assoro spenderà per costruirsi un’identità storica e culturale come Borgo dello Zolfo, date le 73 miniere di zolfo che costellavano il territorio, oramai dismesse.