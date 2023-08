Festa di San Cristoforo, chiusura con processione e fuochi d’artificio

Si concludono domani a Valguarnera con la processione del simulacro per le vie della città, i festeggiamenti in onore del Patrono San Cristoforo. Una ricorrenza molto sentita dai valguarneresi che per l’occasione raccoglie attorno a sé anche molti emigrati devoti al Santo e forestieri. Valguarnera ha avuto sin dalle sue origini San Cristoforo come protettore e sin dal 1630 la Chiesa principale, che poi divenne parrocchiale nel 1636 e fu a Lui consacrata.

Il quadro del santo

Un magnifico quadro del santo alto metri 3,50, costruito di mattonelle a smalto nel 1861, si trova in via Garibaldi a benedire i passanti. Programma in tono minore quest’anno, ma di discreta qualità anche a causa della crisi economica che attanaglia ormai tutti i Comuni. Quasi un fai da te con le associazioni locali protagoniste. Manifestazioni che si sono inquadrate pure nell’ambito dell’estate valguarnerese. Ha

riscosso discreto successo il 19 agosto presso il cortile Mazzini il musical “Traghettatori di umanità” curato nei minimi particolari da don Samuel La Delfa e dai giovani della parrocchia Chiesa Madre.

Così come la sera successiva presso la Villa “Falcone Borsellino” il “Music Erei” a cura della nuova Pro Loco. La sera del 21 invece un altro evento, sempre presso la Villa, “Crearte in Fest” a cura dell’associazione Big Aretè.

Gli appuntamenti di stasera

A chiudere le manifestazioni stasera il “cabaret comic show”con il trio Roberto Lipari, Simone Riccobono e Cris Clun. Non si è svolto invece come ogni anno il concerto di brani celebri in piazza Matrice a cura dell’associazione musicale Magno, così come non si è svolta la “notte bianca” che negli anni passati aveva visti coinvolti tutti i commercianti di via Garibaldi nonché la serata lirica o concertistica in piazza della repubblica. Manifestazioni che avevano ricevuto negli anni precedenti grande successo. Per la parte religiosa invece domani alle 19 solenne Pontificale nella chiesa Madre, che precede alle 16 la processione della reliquia con sfilata degli automezzi e benedizione degli stessi.

Il programma di domani

Alle 20 processione solenne per le vie della città del Santo Patrono con la partecipazione composta e silenziosa delle confraternite di tutte le chiese. Ed a chiudere alle ore 24 i giochi pirotecnici al campo sportivo.



Rino Caltagirone