Presunta violenza sessuale a Valguarnera, aperta un’inchiesta

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta su un caso di presunta violenza sessuale commessa a Valguarnera. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei magistrati, la vittima sarebbe una giovane di 17 anni che sarebbe stata abusata da un uomo. Una vicenda che si sarebbe consumata nelle ore scorse, a quanto pare la donna ne avrebbe discusso con la famiglia per poi presentare una denuncia.

Le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per verificare le modalità di questa presunto stuprio: stando ad alcune indiscrezioni, la giovane sarebbe stata attirata da quell’uomo, presumibilmente un suo conoscente e dopo essersi trovati in un locale vi sarebbe stato l’abuso. Fondamentale, ai fini delle indagini, il contributo della ragazza, le cui parole darebbero una svolta importante alle indagini.

Crescita esponenziali delle violenze sessuali

Sono in aumento i casi di violenza sessuali ai danni delle donne: tra quelli più noti e brutali c’è lo stupro avvenuto a Palermo di cui è rimasta vittima una 19enne.

La 19enne stuprata a Palermo

Domenica scorsa aveva rivendicato il diritto di vivere la sua vita come meglio preferisce, oggi ammette di non avere più la forza di reagire. E intanto lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città, trasferita in un centro in cui le verrà anche offerta la possibilità di lavorare.

“Sono stanca, mi state portando alla morte”

“Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”, scrive su Instagram sopra un post in cui, con frasi molto volgari, qualcuno l’accusa di aver avuto con i sette ragazzi un rapporto consensuale. “Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così”, aggiunge. E ancora: “se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”. Parole molto dure che tradiscono una grande fragilità.