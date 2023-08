Abuso a Valguarnera e cronista denunciata, solidarietà di Longi

La parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, è intervenuta su due episodi di cronaca accaduti nelle ore scorse nell’Ennese. Da un lato, la presunta violenza sessuale ai danni di una 17enne di Valguarnera, dall’altro la denuncia alla giornalista Pierelisa Rizzo legata alla sua attività professionale.

“Rabbia per la violenza alla minore”

“Sgomento e rabbia, questi sono i sentimenti – dice Eliana Longi – che ho provato alla notizia di una ragazza 17enne di Valguarnera Caropepe che ha denunciato abusi e violenze. È stato attivato il Codice rosso e la Procura della Repubblica di Enna ha aperto un fascicolo”.

“Solidarietà alla giornalista”

“Sono vicina alla vittima, così come esprimo solidarietà alla cronista ennese Pierelisa Rizzo, denunciata da Giuseppe Rugolo, il sacerdote a processo per violenza sessuale aggravata a danno di minori, che ha presentano opposizione al gup per la richiesta di archiviazione della Procura di Enna alla querela verso la cronista” aggiunge la parlamentare nazionale di FdI.

“Occorre supportare chi denuncia, le vittime, i giornalisti e chi coraggiosamente reagisce alla violenza, avviando la società civile ad un nuovo paradigma di rispetto verso l’altro, rieducando alla sessualità e all’affettività” conclude la deputata nazionale.