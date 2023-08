Violenza sessuale a Valguarnera, il piano per attirare la minore in trappola

Avrebbe pianificato la violenza sessuale ai danni della 17enne di Valguarnera l’uomo, un artigiano, nei confronti del quale è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Enna. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire quelle ore drammatiche che sono state come un incubo per la minorenne, ancora sotto shock per la vicenda.

Artigiano conosciuto dalla famiglia

L’artigiano non sarebbe uno sconosciuto alla famiglia della ragazza, si ipotizza che, sfruttando l’opportunità di non essere un estraneo, sarebbe riuscito a carpire la fiducia della giovane ed a cascata dei parenti.

La trappola

Si è scoperto che l’uomo ha nella sua disponibilità un locale, dove svolgerebbe dei lavoretti e con una scusa avrebbe invitato la giovane a dare un’occhiata. Non avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata una trappola. Stando alle prime ricostruzione, che, comunque, sono al vaglio dei magistrati della Procura di Enna, poco dopo essere entrati, l’artigiano si sarebbe scagliato contro la 17enne per violentarla.

Le verifiche della Procura

La ragazza avrebbe urlato e dopo essersi divincolata sarebbe scappata, correndo verso casa. La Procura di Enna sta verificando ogni aspetto di questa vicenda che, comunque, presenta dei lati non del tutto chiari.