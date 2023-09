Salute mentale, incontro a Sperlinga, confronto tra metodo siciliano ed emiliano

Si terrà martedì 19 settembre nel Castello di Sperlinga, l’evento nazionale dal titolo “Verso un’ecologia della mente: dalla cura all’inclusione sociale”.

Iniziativa dell’Asp di Enna

Il workshop è organizzato dal Dipartimento salute mentale dell’Asp di Enna, guidato dal dottor Giuseppe Cuccì, e realizzato con il contributo del programma Mattone internazionale Salute – ProMIS programmazione 2023-2025.

Il confronto

L’evento, avendo come riferimento tematico l’area della “fragilità”, intende porre in essere un momento di confronto sulle strategie adottate nel contesto regionale, nazionale ed europeo. Già dal 2013 la Regione siciliana con l’adozione del Piano strategico per la salute mentale, ha introdotto i primi processi di integrazione tra il Sistema sanitario regionale e gli enti locali.

Sicilia ed Emilia Romagna

Nel corso delle sessioni dei lavori si metteranno a confronto le politiche sanitarie della Regione siciliana con quelle della Regione Emilia Romagna ed alla luce dei report legati al 3° programma sanitario della UE (2014-2020).

“La salute mentale rappresenta un obiettivo prioritario del Sistema sanitario nazionale, in quanto consente la piena autorealizzazione, la costruzione di un’identità sociale e garantisce la produttività lavorativa” scrivono gli organizzatori.

“In Europa i disturbi mentali sono in aumento, si calcola che 84 milioni di persone soffrano di un disagio psichico (fonte Health at Glance: Europe 2018). A questo proposito, nell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di voler presentare nel corso del 2023 un nuovo approccio globale per la Salute Mentale.”