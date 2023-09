Enna provincia della differenziata, raccolte oltre 5.000 tonnellate di carta e cartone

Secondo i dati del 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, in Sicilia sono state raccolte oltre 207.000 tonnellate di materiale cellulosico durante il 2022, con un aumento di poco più di 3.000 tonnellate rispetto al 2021 (+1,5%).

La maggior parte delle province ha incrementato la raccolta differenziata di carta e cartone, con picchi di crescita anche oltre il 6% nel caso di Agrigento, Catania e Caltanissetta. Segno negativo invece per le province di Palermo (-3,5% in contrazione per il secondo anno consecutivo), Siracusa e Trapani.

Enna stabile nella raccolta

“La raccolta differenziata di carta e cartone sta diventando una pratica consolidata anche in Sicilia come dimostra la sua crescita, seppur contenuta, nel 2022. Anche il pro-capite, infatti, è in aumento rispetto all’anno precedente – passando da 42,4 nel 2021 a 43,3 kg/ab-anno.” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “I margini per migliorare ancora ci sono, in particolare a Palermo che fa segnare un -1,4% nella raccolta differenziata di carta e cartone confermando un livello di raccolta per abitante di soli 25 kg per abitante. Il potenziale inespresso in tutta la regione è evidente anche dal livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti dell’intera regione, fermo al 9,6% e tra i più bassi d’Italia”.

Nel 2022 Comieco ha gestito attraverso le convenzioni attive in regione Sicilia più di 166.000 tonnellate di carta e cartone, pari all’80% della raccolta totale. Ai 350 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 14 milioni di euro.

Raccolti oltre 36 chili a cittadino

Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale – come elaborati a maggio 2023 –si evidenzia come la maggior parte delle province abbia incrementato la raccolta differenziata di carta e cartone, con picchi di crescita anche oltre il 6% nel caso di Agrigento, Catania e Caltanissetta. Segno negativo invece per le province di Palermo (-3,5% in contrazione per il secondo anno consecutivo), Siracusa e Trapani.

Provincia di RAGUSA: raccolte poco più di 20.500 tonnellate(+ 1,6% rispetto al 2021) che valgono il pro-capite più alto della Regione (65,3 kg/ab-anno);

raccolte poco più di 20.500 tonnellate(+ 1,6% rispetto al 2021) che valgono il pro-capite più alto della Regione (65,3 kg/ab-anno); Provincia di TRAPANI: raccolte circa 23.000 tonnellate, per un pro-capite di 55 kg;

raccolte circa 23.000 tonnellate, per un pro-capite di 55 kg; Provincia di MESSINA: sfiora le 30.000 tonnellate raccolte(+ 1,6% rispetto all’anno precedente) con una media di 49,2 kg raccolti da ciascun cittadino;

sfiora le 30.000 tonnellate raccolte(+ 1,6% rispetto all’anno precedente) con una media di 49,2 kg raccolti da ciascun cittadino; Provincia di SIRACUSA: poco più di18.000 tonnellate raccolte e un pro-capite di 47,3 kg;

poco più di18.000 tonnellate raccolte e un pro-capite di 47,3 kg; Provincia di AGRIGENTO: raccolte quasi 19.000 tonnellate (+6,4% rispetto al 2021), con un pro-capite di 45,7 kg;

raccolte quasi 19.000 tonnellate (+6,4% rispetto al 2021), con un pro-capite di 45,7 kg; Provincia di CATANIA: differenziate poco più di 46.500 tonnellate (in aumento del 6,3% rispetto al 2021) con una resa pro-capite che sale a 43,5 kg;

differenziate poco più di 46.500 tonnellate (in aumento del 6,3% rispetto al 2021) con una resa pro-capite che sale a 43,5 kg; Provincia di CALTANISSETTA: quasi 10.000 tonnellate raccolte (+6,8% rispetto all’anno precedente) pari a 38,9 kg/ab-anno;

quasi 10.000 tonnellate raccolte (+6,8% rispetto all’anno precedente) pari a 38,9 kg/ab-anno; Provincia di ENNA: differenziate più di 5.000 tonnellate con una media di 36,3 kg raccolti da ciascun cittadino;

Provincia di PALERMO: raccolte circa 36.000 tonnellate pari ad una media pro-capite di 29,9 kg.

Necessario un incremento

A livello nazionale, il 2022 ha fatto registrare risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale ha raggiunto i 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si è attestato all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030. E’ dunque necessario un incremento della raccolta in questo settore come in tanti altri

Leggi anche questi articoli