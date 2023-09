Auto ribaltata in autostrada, tre feriti lungo la A 19 in direzione Palermo

E’ di tre feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto prima dell’alba di oggi lungo l’autostrada A 19 nella corsia da Catania in direzione Palermo in territorio di Enna.

Vigili del fuoco estraggono feriti dalle auto ribaltate

Dalle ore 5.30 di questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati nell’intervento di soccorso lungo l’autostrada A19 al km 144,400 nella corsia autostradale in direzione Palermo.

In un grave incidente stradale sono state coinvolte 2 vetture ed un furgone. Uno dei mezzi coinvolti nello scontro si è ribaltato. I feriti sono i conducenti dei tre mezzi coinvolti.

Feriti trasportati in ospedale

Nel sinistro, si sono registrati tre feriti che sono stati tutti trasportati all’ospedale Umberto I° di Enna. Le loro condizioni sono considerate serie ma saranno necessari ulteriori esami clinici per avere notizie più precise. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono giunti i mezzi del 118 per il soccorso e il trasporto in ospedale e la polizia stradale che si occuperà dei rilievi e delle indagini. Per liberare la strada è stato necessario l’intervento dei mezzi dell’Anas per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza

Leggi anche questi articoli