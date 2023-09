Incidente a Troina, gravi le condizioni del marito della donna, malore di una parente

Sono ritenute gravi le condizioni del marito di Mariarita Gravagna, la 32enne originaria di Giarre, morta nel tragico incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla Statale 575 nei pressi di Troina ma nel territorio di Centuripe.

Estratto dalle lamiere

L’uomo, dopo la carambola tra la sua auto ed altre due macchine, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che hanno faticato non poco per trovare un varco in quel groviglio di lamiere dove era finito.

Ricoverato in ospedale

E’ stato trasferito d’urgenza in un ospedale di Catania per essere sottoposto ad un intervento dei medici: a quanto pare, le sue condizioni desterebbero preoccupazione anche se non correrebbe pericoli di vita.

Sembra che a preoccupare siano le gambe, per via della modalità dell’impatto ma su questo aspetto medici da un lato ed inquirenti dall’altro preferiscono non aggiungere nulla.

Il dolore dei familiari

Sta tutto sommato bene la figlia della coppia, una bambina di 5 anni ma di certo quanto accaduto sulla statale 575 è una tragedia che si è abbattuta sulla famiglia.

I parenti sono distrutti, una loro parente non avrebbe retto ed avrebbe avuto bisogno delle cure dei medici per il forte shock. Frattanto, proseguono le indagini dei carabinieri che conducono le indagini sull’incidente: la Procura di Enna ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.