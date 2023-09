Cadavere nel pozzo a Leonforte, è un giovane suicida

Sarebbe legato ad un suicidio il ritrovamento del cadavere in fondo ad un pozzo in contrada San Giovanni, a Leonforte. La vittima, secondo autorevoli fonti investigative, è un giovane che era affetto da alcuni problemi di carattere psichico.

La lettera d’addio

A quanto pare, prima del drammatico gesto avrebbe scritto una lettera d’addio alla famiglia. E così si sarebbe recato in quel pozzo dove si sarebbe gettato, legandosi una pietra al collo, come sarebbe emerso nel corso dell’ispezione cadaverica. E’ probabile che la segnalazione alle forze dell’ordine sia partita dai parenti ed a recuperare il corpo ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

Le indagini della polizia

Gli agenti di polizia, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, stanno proseguendo le indagini per accertare se vi sono altri elementi attorno a questa storia. Da verificare se il pm disporrà l’autopsia, che, in ogni caso, svelerà le cause del decesso, prima della restituzione del cadavere alla famiglia.