Scuola nuova ma senza refettorio, genitori scrivono al sindaco

La componente genitori del consiglio scolastico di Valguarnera, nell’augurare un buon anno scolastico a tutta la popolazione studentesca, scrive -attraverso social- una lettera indirizzata all’Amministrazione comunale per richiedere ancora una volta un refettorio scolastico presso il plesso “A. Pavone”.

Il caso della Pavone

Un plesso nuovo di zecca inaugurato in pompa magna nel gennaio scorso, ma che manca ancora di diversi servizi, compreso il refettorio. “Ci dispiace profondamente constatare- scrive la componente genitori- che la richiesta della comunità scolastica per avere un refettorio nella scuola media A. Pavone non sia stata presa in considerazione, in quanto non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Ciò è fonte di

grande amarezza per tutti noi, poiché rappresenta un ostacolo per il benessere e il confort degli studenti. Il refettorio scolastico avrebbe offerto agli studenti la possibilità di consumare pasti sani e nutrienti

in un ambiente accogliente, promuovendo così un’alimentazione corretta e un sano stile di vita. Inoltre avrebbe favorito il senso di comunità e di appartenenza, permettendo agli studenti di socializzare durante i pasti”.

“Pronti a farci sentire”

Questa mancanza non solo priva la nostra suola di un luogo essenziale, in una struttura appena

realizzata, indirizzata al futuro. Speriamo che questa situazione possa essere rivalutata al più presto, per il bene di tutti gli studenti e della comunità scolastica in generale. Ma se dovesse servire, saremo pronti a farci sentire.”

Il luogo dove potrebbe nascere il refettorio è il luminoso piano terra del plesso, attualmente libero, ma nell’intendimento dell’amministrazione ci sarebbe invece una biblioteca comunale. Obiettivo sicuramente proficuo ed interessante, cercare però una collocazione ad entrambi sarebbe quanto mai utile ed opportuno.



Rino Caltagirone