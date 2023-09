Le aree interne siciliane, l’isola nell’isola

Le problematiche delle aree interne sono entrate nell’agenda politica attraverso la Strategia Nazionale Area Interne (SNAI), un progetto ambizioso di politica place based, che ha sviluppato nuove modalità di governance locale multilivello volte ad affrontare, attraverso l’adozione di un approccio integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, le sfide demografiche e dare risposta ai bisogni di territori caratterizzati da importanti svantaggi di natura geografica o demografica.

L’Area interna di Troina

In attesa che il legislatore esca dal lungo letargo e fornisca ai territori lo strumento istituzionale di area vasta per arginare i noti fenomeni di spopolamento delle aree interne, i 14 Sindaci dell’Area interna di Troina, coadiuvati dai rappresentanti del Forum e dal GAL “Rocca di Cerere”, facendo di necessità virtù, hanno approvato l’organigramma dell’Ufficio unico dell’Area e condiviso lo schema di Statuto della

nascente Unione dei Comuni che programmerà e gestirà, attraverso il riconoscimento di ente intermedio, le risorse territorializzate della Programmazione 2021-2027.

L’insularità

Le condizioni di svantaggio in cui si trovano le aree interne della Sicilia fanno il paio con quelle derivanti dall’insularità, fattore recentemente entrato nella carta costituzionale per il quale vengono attribuite somme a compensazione di tali condizioni. In tale contesto, le nostre aree interne e centrali della Sicilia si

configurano come un’isola nell’isola e come tali doppiamente svantaggiate.

Il convegno dell’ASAEL e dell’ASEL



L’Associazione Sarda degli enti locali ASEL e quella omologa per la Sicilia ASAEL hanno programmato un convegno per il prossimo 6 ottobre a Cagliari nel quale discuteranno della “Doppia insularità delle aree interne di Sicilia e Sardegna”. Sarà certamente l’occasione per valutare anche l’impatto di un big player come il ponte sullo stretto sull’istituzionalizzato status d’insularità.



Si confronteranno il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il Presidente dell’ASEL Rodolfo Cancedda, il Presidente dell’ASAEL Matteo Cocchiara, il Presidente della Commissione speciale insularità R.A.S., il delegato per l’insularità dell’UNIPA Prof. Gaetano Armao, l’Assessore all’Industria R.A.S. Anita Pili, il componente della Commissione Speciale insularità R.A.L. Giuseppe Meloni e il Vice Presidente

Commissione Giustizia Camera Deputati Pietro Pittalis.

Massimo Greco