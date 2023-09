Mattarella a Piazza Armerina, le foto ed il video della visita

Si è chiusa la visita a Piazza Armerina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto tappa alla Villa del Casale, alla sede dell’associazione Don Bosco e poi in agriturismo del posto in cui è stata organizzata una conferenza stampa. Nel corso del passaggio in città, tante le persone, soprattutto giovani, che si sono fermati per salutare il Capo dello Stato.

“Su ogni argomento, su ogni aspetto registriamo una convergenza e intensità di rapporti collaborativi che non potrebbe essere migliore, in quanto al massimo. Siamo a un livello di collaborazione e amicizia al massimo di intensità” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa con il collega tedesco, Frank Walter Steinmeier.

Le parole di Mattarella

“Tra Paesi fondatori dell’Ue avvertiamo insieme la necessità di incentivare e far crescere l’integrazione europea perché la casa europea cresca nel modo più armonico e completo possibile”, ha aggiunto. Dopo la conferenza stampa a Piazza Armerina si sono diretti, quale ultima tappa della visita in Sicilia, a Catania, allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel green Power.

Foto di Alessio D’Alù