Lavori alla rete idrica, niente acqua in 3 Comuni

Sospensione del servizio idrico in 3 Comuni dell’Ennese, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera a partire da domani fino alle successive 48 ore.

Due interventi sulla rete

Lo comunica la società Siciliacque, sostenendo che l’interruzione è dovuta “ad alcuni interventi lungo l’adduttore principale in C.da Cannavò in territorio di Enna ed in C.da Galizzi in territorio di Valguarnera Caropepe”.

I giorni di sospensione

“Per tale ragione, dalle ore 06.00 del 28/09/2023 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Aidone, Piazza armerina e Valguarnera Caropepe. Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati” si legge nella nota della società.

Il precedente in estate

Una sospensione del servizio idrico così prolungata si è registrata un paio di mesi fa, a metà luglio, durante il picco del gran caldo, capace di scatenare, peraltro, incendi in varie zone dell’Ennese. In quell’occasione sono stati 12 i Comuni a secco, tra questi i “soliti” Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera e poi Agira, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano, Leonforte, Nissoria e Villarosa.

Peraltro, i sindaci, temendo conseguenze per le comunità, si erano rivolte al prefetto per chiedere la posticipazione dei lavori alle condotte per motivi di sicurezza e di Protezione civile.

Rete idrica colabrodo

La circostanza che questi lavori si ripetano in così breve tempo testimoniano la precarietà della rete idrica ennese, d’altra parte non sono interventi di poco conto, considerato che i rubinetti rimarranno chiusi per circa 3 giorni.