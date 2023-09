Sarà giocata a porte chiuse la partita al Nicosia di Tremestieri etneo tra la formazione catanese ed il Troina. Una decisione presa a causa dell’inagibilità della tribuna dell’impianto sportivo. Inoltre, come fa sapere la dirigenza dell’Asd Città di Troina, la gara, valida per il campionato di Seconda categoria del girone D, sarà disputata domenica ma non più alle 15,30 bensì alle 11.