Area interna Troina, sì dei 14 sindaci alla strategia

L’assemblea dei 14 sindaci dei comuni dell’Area Interna Troina, svoltasi domenica mattina nel

cine-teatro Cinevolution, di Leonforte, ha approvato la strategia di sviluppo territoriale, che si articola in interventi per il potenziamento dei servizi di cittadinanza (istruzione, sanità e mobilità) e azioni di sviluppo economico che puntano alla valorizzazione delle filiere produttive locali, ed in particolare di quella agro-alimentare.

La scelta di Leonforte

Non è casuale che i sindaci di questi comuni si siano dati appuntamento a Leonforte nell’ambito della 41^ edizione della Sagra della pesca e dei prodotti tipici. Le imprese agricole e zootecniche sono ancora il cuore economico di quest’area interna obbligate a posizionarsi su produzioni pregiate con una specifica e

riconosciuta qualità, come la pesca di Leonforte e i formaggi di Assoro e Nicosia.

I partecipanti

A quest’assemblea aperta sono intervenuti il Forum Aree Interne, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, la Confartigianato, amministratori comunali e singoli cittadini. E’ stata un’assemblea aperta con momenti di normale attività amministrativa e istituzionale, come la votazione sulla strategia di sviluppo territoriale approvata all’unanimità e di dibattito pubblico nel corso del quale sono intervenuti: i sindaci Pietro Li Volsi di Leonforte e Alfio Giachino di Troina, il tecnico Massimo Alessi, che ha elaborato il piano sulla base delle indicazioni dei sindaci e degli attori rilevanti del territorio, il deputato regionale Fabio Venezia, Silvano Privitera e Marisa Schillaci del Forum Aree Interne, che hanno svolto un’intesa attività di animazione sul territorio sulla strategia nazionale aree interne, e Enzo Savarino, segretario dell’Uil.

La strategia approvata a Leonforte dall’assemblea dei sindaci è inviata al Dipartimento della programmazione della Regione Siciliana, per l’approvazione, con l’organigramma, funzionigramma e il piano organizzativo dell’Ufficio Comune. Quest’ufficio, che ha il compito di attuare la strategia, al momento incardinato nell’organizzazione degli uffici e servizi del comune di Troina, in attesa che si costituisca l’Unione dei comuni dove andrà incardinato.

Sono tutti dipendenti dei comuni dell’Area Interna i componenti di quest’Ufficio Comune che si articola in tre aree: amministrativa e affari generali; tecnica della programmazione e della realizzazione della strategia territoriale; monitoraggio e audit. Ognuna di queste tre aree è organizzata in uffici con compiti ben definiti: prevenzione della corruzione, elaborazione e selezione degli interventi, monitoraggio e analisi dell’impatto dell’attuazione della strategia.

Silvano Privitera