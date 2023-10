Incidente in autostrada, scontro tra auto e moto, traffico in tilt a Enna

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada Palermo-Catania. Lo scontro, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto nel tratto in prossimità dello svincolo di Enna, in direzione Palermo, tra una moto ed una macchina, da quanto emerge da una prima ricostruzione della Polizia stradale di Catania.

Sono due i feriti

I feriti sono due: il conducente dell’auto e della motocicletta ma non sarebbero in gravi condizioni, a quanto pare avrebbero risposto alle sollecitazioni dei soccorritori. In ogni caso, sono state avviate le indagini per accertare le responsabilità in questo incidente.

Traffico in tilt

Si sono formate delle colonne di auto e mezzi pesanti che, naturalmente, stanno creando dei forti rallentamenti. Tantissime le segnalazioni alle sale operative delle forze dell’ordine.

La catena di incidenti

L’incidente che ha coinvolto il motociclista ha richiamato quello ben più drammatico avvenuto sabato notte sulla Statale 117 Bis, in prossimità di Piazza Armerina, in cui ha perso la vita un militare di 26 anni, Alex Lombardo, originario di Valguarnera. Il ragazzo, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e quando sono arrivati i soccorritori per lui non c’era più nulla da fare. Ieri pomeriggio, nella chiesa Madre di Valguarnera, si sono celebrati i funerali del ragazzo.