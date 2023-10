Il film su Federico II, 600 studenti alla proiezione

Sono stati 600 i partecipanti alla proiezione del documentario “L’ombelico della Sicilia – viaggio fantastico alla scoperta del fantasma di Federico II” con la regia di Nello Correale.

Il progetto Umbilicus

L’evento, legato al progetto Umbilicus”, patrocinato dal comune di Enna, si è tenuto nell’area della Torre ed è stato presentato dagli studenti degli istituti Colajanni, Santa Chiara e Neglia con la collaborazione del liceo artistico Cascio che hanno potuto mettere a frutto quanto appreso nei mesi precedenti attraverso incontri con registi, sceneggiatori, produttori ma anche storici.

“Il cavaliere ha ritrovato la sua identità e anche noi… se recuperiamo la nostra storia” si leggeva su una facciata della torre trasformata per una sera in un grande schermo.

Cinema di perifieria

A dare inizio alla serata gli studenti del liceo musicale con una musica composta dal maestro e professore Baleno. Poi i saluti delle dirigenti scolastiche Maria Silvia Messina, Marinella Adamo, Antonietta Di Franco e Graziella Bonomo che hanno sottolineato come il progetto “Cinema di Periferia”, finanziato nell’ambito del piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso da MiC e MiM, sia stato una vera scommessa.

Nuovo modo di fare didattica

“Volevamo dimostrare che si può fare didattica anche con linguaggi innovativi e facendo rete. Straordinario che ragazzi del liceo e della scuola media inferiore abbiano lavorato insieme come una squadra vera”, ha detto la dirigente della scuola capofila del progetto, istituto Colajanni, Maria Silvia Messina.

L’ex alunno del Colajanni

Un progetto che nasce grazie a un ex alunno dell’istituto Colajanni, Davide Vigore, che oggi è regista con diversi premi nazionali e internazionali: “Ho fatto il mio percorso anche grazie alla mia scuola che ha sempre accolto con serietà la mia voglia di fare cinema. Spero possa essere lo stesso per altri studenti”.

Per l’amministrazione comunale di Enna era presente l’assessore alla cultura Giuseppe La Porta: “Siamo onorati di aver dato il patrocinio a un progetto di così alto valore culturale. Un lavoro che troverà spazio nella costruzione identitaria della nostra comunità”.

La storia di Federico II

Il video mapping, curato da Onorica e Visco, ha ripercorso quella che è la storia della Torre di Federico mentre le insegnanti dell’istituto Colajanni, professoresse Antonella Dottore e Giovanna Tumminelli, hanno spiegato il suo significato filosofico e matematico.

Fino a scoprire una Enna ai più sconosciuta: centro della Sicilia e del mondo, ammirata da ogni parte dell’isola.

“Qualcosa bolle in pentola ma non vogliamo svelarvi ancora nulla – fanno sapere le professoresse del liceo Colajanni Mariangela Savoca e Giovanna Fussone – gli studenti sono entusiasti dell’esperienza fatta e il nostro istituto farà di tutto per coltivare le loro passioni”.