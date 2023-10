Ospedale Leonforte, istallata la nuova Tac, “ora più medici”

“La nuova Tac è stata istallata ed è già funzionante presso il nostro ospedale”. Lo afferma il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, informato della sistemazione dello strumento diagnostico dal direttore generale dell’Asp di Enna.

“Finalmente anche l’ospedale di Leonforte ha un nuovissimo strumento diagnostico, che dovrà essere in funzione h24 con medici e tecnici dedicati. Ringrazio la direzione aziendale per la sensibilità avuta nel recepire le nostre richieste, frutto di confronto tra istituzioni” dice il sindaco di Leonforte.

La caratteristiche della nuova Tac

“Il nuovo macchinario – spiegano dall’Asp di Enna – ha caratteristiche altamente innovative rispetto alla precedente apparecchiatura utilizzata per gli esami diagnostici di Tomografia assiale computerizzata. La tecnologia utilizzata per il TC GE è, infatti, all’avanguardia e offre numerosi vantaggi sia per gli operatori che per i pazienti, oltre a garantire risultati migliori a costi inferiori per l’assistenza sanitaria”.

Carenza medici

L’altro nodo, però, è rappresentato, come del resto in tutta la Sicilia, dalla carenza di medici. “Auspichiamo la stessa tempestività nel rinforzare i servizi dell’ospedale con nuovo personale sanitario dedicato. Anche in sanità a piccoli passi i primi risultati cominciano ad arrivare .continueremo a lavorare a testa bassa per la nostra collettività” conclude il sindaco.