Ospedale Leonforte, lavori per la Tac di ultima generazione

“L’Ospedale Ferro Branciforte Capra di Leonforte avrà la TAC dotata di tecnologia TC GE, di ultima generazione, al termine dei lavori strutturali necessari ad accogliere la nuova apparecchiatura”.

Inizio lavori il 4 agosto

E’ quanto emerge in una nota dell’Asp di Enna, per cui “il cronoprogramma di adeguamento del sito prevede l’inizio dei lavori il prossimo 4 agosto, giorno in cui inizierà lo smontaggio della vecchia TAC, e il termine dell’opera attorno alla prima decade di settembre.

In funzione dopo il collaudo

“Dopo il collaudo, la nuova TAC entrerà quindi in funzione” spiegano Enrico Maria Di Maggio, che dirige il Dipartimento dei Servizi, e l’ingegnere Maria Rindone, Direttore dei Lavori, appartenente alla UOC Servizio Tecnico dell’ASP di Enna.

“Il nuovo macchinario ha caratteristiche altamente innovative rispetto alla precedente apparecchiatura utilizzata per gli esami diagnostici di Tomografia Assiale Computerizzata. La tecnologia utilizzata per il TC GE è, infatti, all’avanguardia e offre numerosi vantaggi sia per gli operatori che per i pazienti, oltre a garantire risultati migliori a costi inferiori per l’assistenza sanitaria”.

A cosa serve la Tac

La TAC, acronimo di Tomografia Assiale Computerizzata, è una procedura di imaging medico che utilizza raggi X per creare immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. La TAC consente di visualizzare le ossa, gli organi interni, i vasi sanguigni e i tessuti molli in modo molto dettagliato.

La prevenzione

La TAC viene utilizzata per diagnosticare e monitorare una vasta gamma di condizioni mediche, tra cui lesioni traumatiche, tumori, infezioni, malattie vascolari e anomalie strutturali. La procedura può fornire informazioni cruciali per la pianificazione di interventi chirurgici, la valutazione di lesioni traumatiche, la ricerca di cause di sintomi o dolore, e per monitorare l’efficacia dei trattamenti in corso.