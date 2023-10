Memorial Pagana e Palumbo, ricavato per la prevenzione cardiologica

Alla Fondazione Danilo Bonarrigo, che si occupa delle prevenzione delle malattie cardiache, l’intero ricavato dei primi memorial dedicati a Carlo Pagana (1500 euro) e Silvestro Palumbo (679 euro).

Entrambi morirono un anno fa per un improvviso arresto cardiaco: Pagana (trentenne) a Monza e Palumbo (sessantenne) a Troina.

Le due vittime

La Fondazione Danilo Bonarrigo ha manifestato gratitudine agli organizzatori dei due eventi per i generosi contributi che le hanno dato. Gli amici del giovane Pagana e il figlio Domenico di Palumbo hanno voluto ricordali con due memorial svoltisi ad agosto il 27 e il 13 agosto.

Le visite cardiologiche

In entrambi i memorial, sull’esempio della Fondazione Danilo Bonarrigo, sono state effettuate visite cardiologiche gratuite. Ricordare chi non c’è più suscita un senso di tristezza. Gli organizzatori dei due memorial li hanno voluti ricordare come se fossero ancora con loro facendo le stesse cose che Carlo e Silvestro amavano fare quando erano in vita. Ad animare il memorial di Carlo c’erano la pedalata mattutina, i tradizionali e popolari giochi di strada (gara di corsa con i carruzzuna, tiro alla fune, la pentoloccia, corsa con i sacchi).

Gli eventi

In serata spettacolo musicale. Anche nel memorial di Silvestro Palumbo c’è stata tanta musica. Oltre ad essere egli stesso un musicista, Palumbo era un tecnico delle luci e del suono di cui si avvalevano i gruppi musicali per organizzare i loro spettacolo.

Questi gruppi musicali hanno voluto ricordarlo suonando per lui in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Erano entrambe persone che hanno vissuto la loro vita gioisamente assieme ad amici e parenti, come ricordano quelli che li hanno conosciuti. Ed è all’insegna della spensieratezza e della gioisità che parenti ed amici hanno voluto ricordali. A loro due sarà sicuramente piaciuto come li hanno ricordati.

Silvano Privitera