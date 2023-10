Aree interne, Pd, “sì a contributo per mutui su prima casa”

Approvata dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana la risoluzione proposta dal deputato regionale del Pd Fabio Venezia di destinare ai Comuni delle aree interne una quota della somma di 40 milioni per ridurre gli interessi sui mutui per l’acquisto della prima casa.

L’emendamento in Commissione

Quei 40 milioni scaturiscono dall’emendamento proposto in Commissione Bilancio dall’assessore al bilancio Marco Falcone per autorizzare il Dipartimento delle Finanze a erogare la somma di 40 milioni all’Irfis Sicilia per la costituzione di un fondo straordinario per l’abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa. Nell’emendamento dell’assessore Falcone, quei 40 milioni sono destinati indistintamente a quelli acquistano la prima casa in tutti comuni siciliani. Non c’era alcun riferimento ai comuni delle 11 aree interne siciliane.

I benefici per le aree interne

Con la risoluzione proposta da Venezia, una quota di quella somma di 40 milioni è riservata esclusivamente a quelli che acquistano la prima casa nei comuni delle aree interne. Venezia ha

ringraziato l’assessore Falcone e gli altri componenti della commissione per aver accolto questa sua

proposta all’unanimità. E spiega così il senso della sua proposta: “Le aree interne soffrono ormai da decenni la piaga dello spopolamento e, in aggiunta alle risorse per gli investimenti infrastrutturali e per il

mantenimento dei servizi essenziali, servono politiche abitative mirate in grado di sostenere le giovani

coppie che hanno deciso di rimanere acquistando una casa”.

Silvano Privitera