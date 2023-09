Aree interne, Salerno, “trasformare handicap in oppurtunità”

“Trasformare un handicap, come quello della collocazione all’interno della Sicilia, in una opportunità basandoci sulla centralità geografica”.

Lo ha detto il presidente dell’Università Kore di Enna, Cataldo Salerno nel corso del Roadshow dell’informazione, organizzato da Digitrend con la collaborazione di ViviEnna, rispondendo ad una domanda sulle “ricette” per far uscire la comunità ennese dalla sua lontananza dai centri nevralgici dell’isola.

Il progetto della Kore

“La centralità ci ha permesso – analizza il presidente della Kore – di proporci, naturalmente con un progetto serio, come riferimento per altre province della Sicilia per essere luogo di dialogo, di incontro e di informazione. Stiamo superando questi confini perché registriamo delle iscrizioni di studenti provenienti da fuori dall’isola: siamo già ad una percentuale del 9 per cento di studenti di fuori regione. Per un territorio, che aveva un trend negativo, si tratta davvero di una buona notizia”.

“Serve comunicazione efficace”

Per il presidente della Kore di Enna, il motore universitario da solo non è sufficiente ed indica una strada. “Una realtà, seppur importante come l’Università – spiega Cataldo Salerno – non basta a fare uscire una comunità dall’isolamento e dalla marginalità perché comunque l’attenzione e l’attrattività si conquistano con la comunicazione. Senza uno strumento di comunicazione valido e forte il nostro progetto resterebbe isolato, una Cattedrale nel deserto. Non bisogna edificare solo le Cattedrali ma, come si faceva nel Medioevo, costruire attorno le città”.

Intervista video di Massimo Greco