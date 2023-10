Politica, Lombardo incontra assessori e consiglieri Mpa Enna

II deputato regionale del Mpa Giuseppe Lombardo, ha fatto tappa ad Enna per incontrare gli assessori ed i consiglieri autonomisti della città. A partecipare all’incontro, sono stati i consiglieri comunali Comito, Firrantello e Fiammetta e gli assessori Catalano, Di Venti e Cardaci.

L’accordo Mpa-Lega

Sono stati affrontati i temi dell’agenda politica nazionale e regionale: dal nuovo rapporto di federazione con la Lega che vedrà i due movimenti insieme alle elezioni europee alla questione delle Zes, zone economiche speciali strategiche per favorire nuovi investimenti produttivi nell’ isola.

“Amministrazione Enna virtuosa”

I vertici del Mpa hanno sottolineato “il rapporto ancora più forte tra la Regione siciliana ed Enna che si è’ distinta negli anni come amministrazione virtuosa, in diversi campi di azione e dove il Mpa nel capoluogo è’ stata prima forza politica alle scorse elezioni amministrative e regionali . A breve tutti i militanti della provincia di Enna si riuniranno per organizzare il Movimento, strutturando sempre di più i valori autonomista” spiegano dal Mpa.