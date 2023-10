Omicidio Valguarnera, ecco chi è Ruisi, “un imprenditore, gran lavoratore”

“Se conosco Guglielmo Ruisi? Sì, un imprenditore e soprattutto un gran lavoratore”. Lo afferma a ViviEnna un residente di Valguarnera che non si capacita come il 51enne, indicato dai carabinieri e dalla polizia come il presunto autore del delitto di Salvatore Scammacca, sia rimasto coinvolto in questa drammatica vicenda.

L’azienda edile

Ruisi non avrebbe mai navigato in acque tempestose e stando al racconto dei testimoni ha in mano una azienda edile, peraltro assai nota e conosciuta non solo a Valguarnera. Nel corso degli anni, avrebbe avuto commesse anche da altri Comuni della provincia di Enna, evidentemente la sua fama, come professionista, avrebbe valicato i confini del suo paese.

“Ha svolto dei lavori a casa mia”

“Anche a casa mia, ha svolto dei lavori di ristrutturazione” afferma un altro conoscente che lavora ad Enna.

Ora di angoscia per la famiglia

L’imprenditore è spostato a padre di due figli e sono ore drammatiche per l’intera famiglia, travolta da questa drammatica vicenda al netto delle presunte responsabilità di Ruisi.

Ricerche con l’elicottero

Frattanto, proseguono le ricerche dell’imprenditore, concentrate su una vasta zona. Si sono alzati in volo anche degli elicotteri per consentire agli inquirenti di scovare dei posti che via terra sono inaccessibili.

Il movente

Sul movente dell’agguato a colpi di pistola in via Archimede, culminato con l’omicidio di Scammacca, sembra che tra i due vi fossero delle ruggini legate ad un Carnevale del 2018: avrebbero litigato e da allora i rapporti tra loro sarebbero stati sempre burrascosi.

