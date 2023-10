Incidente in casa, uomo trasportato con l’elisoccorso in ospedale

Incidente domestico nel tardo pomeriggio a Valguarnera. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, un 80enne sarebbe scivolato finendo poi contro un pezzo di ferro.

Ferito all’addome

Avrebbe rimediato una ferita all’addome, stando ad una prima ricostruzione, ed i primi a prestargli soccorso sono stati i familiari che hanno chiesto l’arrivo del 118.

Le difficoltà per l’atterraggio

Il personale si è reso conto che sarebbe stato necessario l’intervento dell’elisoccorso ma come accade puntualmente il pilota del velivolo ha avuto molte difficoltà ad atterrare per via della mancanza di una area sicura ed attrezzata per ospitare l’elisoccorso.

Vittima in ospedale

Alla fine, il mezzo aereo è sceso in prossimità della chiesa di San Giovanni Bosco ed a quel punto il ferito è stato imbracato e successivamente trasportato in ospedale, a Caltanissetta. Da verificare le condizioni dell’anziano che è stato preso in cura dai medici.

Rino Caltagirone