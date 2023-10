Giovani democratici ad Aidone, Drago neo segretaria

Lisa Drago è la segretaria dei Giovani Democratici di Aidone. L’elezione è avvenuta durante il congresso di fondazione del circolo aidonese, svoltosi al cineteatro Herbitea, nel trascorso fine settimana. A presiedere l’assemblea, Davide Conti del circolo dei Gd di Piazza Armerina, su incarico della segreteria provinciale.

Le parole di Conti (Gd di Piazza)

“Vi auguro di iniziare un nuovo percorso utile alla vostra città, al partito e a voi; di vivere il vostro territorio, di comprenderne sensibilità e necessità e di fare della risoluzione di queste necessità la vostra missione nella maniera tempestiva e migliore possibile” – ha detto Conti – sottolineando il momento delicato che attraversa il Partito. “Oggi – ha concluso- siamo in una fase di dibattito, di dialogo in cui voi,

come circolo di Aidone, avete la possibilità di inserirvi per immaginare una nuova giovanile, un nuovo partito che sia veramente di sinistra”.

Il saluto del sindaco

L’assemblea è stata salutata dal sindaco di Aidone Annamaria Raccuglia, che ha evidenziato come i giovani siano il valore aggiunto di ogni comunità, soprattutto, quei giovani che vogliono impegnarsi in politica al servizio della collettività. Presenti fra gli altri, il segretario dei Gd di Troina Lorenzo Caputo e quello di Enna Marco Greco. “Un circolo che ad Aidone nasce grazie all’impegno in primis di Giulia Gangi e Maria Donato –ha ricordato Greco – che hanno lavorato per creare una giovanile di partito, un luogo

politico aperto ai giovani del centro sinistra. Abbiamo uno strumento per fare politica anche qui ad Aidone utilizziamolo nella consapevolezza che si va avanti se siamo tutti insieme”.

Il gruppo di giovani di Aidone conta una ventina gli iscritti e Giulia Gangi Maurici si fa portavoce dello spirito che anima questa comunità “Oggi- ha specificato – inauguriamo più di un circolo politico. Stiamo aprendo le porte a un laboratorio di idee. È più di un’organizzazione, è un rifugio per le menti curiose. Un luogo di dialogo aperto, dove il rispetto e la collaborazione saranno le fondamenta del nostro impegno. L’inclusività è la chiave per sfidare le prospettive preconcette e per abbracciare una visione più completa della realtà”. E conclude: “Le idee di un partito e le sfide che deve affrontare hanno bisogno di un’infrastruttura organizzativa per lo studio e la creazione di proposte, nonché per la formazione di una nuova classe dirigente. Bisogna ripensare al circolo come luogo di palestra politica”.

Gli altri incarichi

Vicesegretario è stato eletto Vito Boninelli. Questi, gli incarichi di responsabilità assegnati: per l’iniziativa politica: Alessandra Romano, per la comunicazione: Alessandra Lomonaco, per l’istruzione: Alfredo Scivoli, per l’ organizzazione: Francesca Cannizzaro.

Angela Rita Palermo