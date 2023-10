Prismatica, mostra di luci e suoni di Denso Andriolo

LiD, azienda specializzata in illuminazione d’arredo e light design, in occasione dell’inaugurazione dello showroom LiDArk, ospiterà a Palermo la mostra PRISMATICA – percorso immersivo di luci e suoni – dell’artista Dario Denso Andriolo.

L’evento

L’evento costituisce una delle principali preview della Design Week siciliana IDesign, che in questa sua undicesima edizione si incentra sul tema ‘Inside/Outside’, con l’obiettivo di raccontare le fasi di un progetto, il “dentro” di una visione creativa e il “fuori” di una realizzazione, così come l’interior e l’outdoor. Il ricco calendario di mostre ed eventi della Design Week siciliana prenderà poi ufficialmente il via venerdì 20 ottobre e si concluderà il 29 ottobre.

Immersione nelle emozioni

Il 19 ottobre, durante l’esclusivo evento inaugurale, nello showroom LID Design l’opera dal titolo ‘PRISMATICA – un percorso immersivo di luce e suono’, offrirà ai visitatori un’immersione totale nelle emozioni umane attraverso stanze monocromatiche dai colori vibranti e dai suoni avvincenti contenenti sculture luminose. In un percorso fisico oltre che sensoriale, gli ospiti verranno guidati verso la seconda video installazione che sarà invece allestita presso il nuovo showroom LiDArK in via Carducci n.4 a Palermo.

Il concept artistico

Con questa seconda installazione, il concept artistico di Dario Denso Andriolo, realizzato grazie anche alla tecnologia all’avanguardia di Sinergie Group, troverà il suo completamento. Ideata in modo totalmente connesso agli spazi dello store, l’installazione trasporterà lo spettatore in modo quasi teatrale all’interno di un mondo di sensazioni visive. L’allestimento dello spazio offrirà un’esperienza visiva in cui luce e colore si uniranno per evocare emozioni ed evidenziare il ruolo della luce e del colore nel modellare

gli stati d’animo e mostrare come la luce sia più che illuminazione ma elemento di metamorfosi degli spazi fisici ed emotivi.

L’artista

Dario Denso Andriolo è un artista e designer di fama internazionale con una carriera ricca di realizzazioni artistiche innovative. La sua passione per l’arte multisensoriale lo ha portato a creare, attraverso le due opere che compongono ‘PRISMATICA’, un’esperienza che sfida le convenzioni e trasporta il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le emozioni umane.

L’importanza della luce

Scopo dell’intero evento è raccontare l’importanza della luce nel plasmare le sensazioni e gli stati d’animo delle persone, in linea con la mission di LiD: creare atmosfere, modellare esperienze e accompagnare le vite quotidiane delle persone attraverso la luce. Nei giorni successivi all’evento inaugurale, per il quale è prevista la partecipazione unicamente su invito, per la durata della design week I Design, sarà possibile visitare gli spazi e la video installazione ‘PRISMATICA’ nei giorni di apertura dello showroom LiDArk in orario pomeridiano. L’opera, che utilizza la luce come strumento performativo, è visibile solo in assenza di

luce naturale ed è pertanto consigliato visitare la mostra dalle ore 18 in poi.