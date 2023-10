Scontro sull’acqua, Cammarata, “da Mpa e Iv polemica comunale”

“Restiamo basiti da quanto dichiarato dagli esponenti di Italia Viva, Mpa e altre sigle”.

Lo scontro sulla gestione idrica

Lo afferma il presidente dell’Ati Enna Nino Cammarata, che replica all’attacco da parte di Italia Viva, Mpa, Liberamente e Uniti per Enna, che, in merito al convegno in programma a Piazza Armerina sulle risorse idriche, hanno contestato l’operato di Cammarata, il quale, a loro parere, non avrebbe fatto nulla per il contenimento dei costi.

“Una questione di politica comunale”

“Non vogliamo esprimerci su questioni che sembrano più attenere a querelle di politica comunale sul capoluogo, ma contestiamo affermazioni strumentali e false”, prosegue Cammarata.

“E questo – sottolinea – non fosse altro perché i sindaci dell’assemblea idrica territoriale, particolarmente i componenti del consiglio direttivo, alcuni dei quali autorevoli esponenti del Mpa, hanno condiviso e contribuito, insieme al presidente Cammarata, ad importanti risultati a favore del territorio e della tariffa, che oggi il Ministero delle infrastrutture intende riconoscere attraverso un evento pubblico, che ha direttamente promosso”.

L’invito a partecipare al convegno

“Invitiamo tali illustri esponenti politici a concentrarsi su azioni concrete a tutele del territorio – conclude il presidente dell’Ati e sindaco di Piazza Armerina – magari iniziando proprio partecipando al convegno che si terrà a Piazza Armerina. In questo modo potranno rendersi conto di quanto fatto in un paio d’anni rispetto ai decenni precedenti dalla presidenza Cammarata, grazie all’impegno di “quasi” tutti i sindaci dell’Ati Enna, a favore dei servizi per i cittadini e a tutela della tariffa, e nel silenzio assordante di taluni personaggi politici”