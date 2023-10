Topi nell’asilo nido Girotondo, locali chiusi per 2 giorni

Il vicesindaco di Enna, Ornella Romano, ha firmato una ordinanza che dispone la chiusura per due giorni, il 26 ed il 27 ottobre, dell’asilo nido Girotondo per la presenza di topi.

La derattizzazione

Una ditta è stata già incaricata degli interventi di derattizzazione, per cui “l’asilo dovrà restare chiuso per giusto periodo di efficacia della sostanza attiva, e necessità di successiva sanificazione e pulizia dei locali oggetti dell’intervento” si legge nel provvedimento dell’amministrazione comunale.

I pidocchi in un altro asilo nido

Alla fine del settembre scorso, l’amministrazione comunale è stata costretta a chiudere per alcuni giorni l’asilo nido di “Biricoccolo” per via dell’esplosione di alcuni casi di pidocchi.