Troina legge, alla rassegna l’Ostaggio di Bellavia

Prende il via sabato la seconda rassegna letteraria dal titolo “Troina legge”, promossa dal Comune,

per diffondere la cultura del libro e della lettura. Il primo dei vari eventi in programma, che si

svolgeranno ogni settimana, alla Torre Capitania, fino a metà dicembre, vede protagonista un illustre

personaggio del giornalismo italiano, Enrico Bellavia, vice direttore de L’Espresso, che presenterà il libro L’Ostaggio.

Il libro

La storia, alquanto surreale, racconta purtroppo un fatto di cronaca, il caso Shalabayeva, in cui il super

poliziotto Renato Cortese, autore degli arresti di Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Leoluca

Bagarella e tanti altri, finisce sotto inchiesta, accusato di sequestro di persona. Condannato a 5 anni, al processo di primo grado e assolto da tutte le accuse in quello di secondo grado, la storia incredibile di Renato Cortese torna alla ribalta negli ultimi giorni, quando in Cassazione è stato chiesto l’annullamento

dell’assoluzione.

I partecipanti

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Sandra La Fico, parteciperanno: Fabio Venezia,

componente della commissione regionale antimafia all’Ars, Alfio Giachino, sindaco di Troina,

Concetto Prestifilippo, giornalista e l’autore, Enrico Bellavia.