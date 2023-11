Morte don Milazzo, una messa per ricordarlo

Il 2 novembre 1953 moriva ad Aidone don Lorenzo Milazzo, il primo parroco della chiesa di santa Maria La Cava/Santuario di san Filippo apostolo nato il 6 gennaio 1877. In occasione del 70^ anniversario della sua morte, la lapide, che versava in stato di degrado, è stata sottoposta ad un accurato lavoro di ripulitura e oggi, 3 novembre, alle 15:30, nella cappella cimiteriale della confraternita, sarà celebrata la messa.

Chi era don Milazzo

Ieri, 2 novembre, nel Santuario di San Filippo, la Celebrazione in suffragio e la presentazione della lapide restaurata. Don Milazzo, fin dall’inizio del secolo, fu Rettore parroco di Santa Maria La Cava e dell’annesso Santuario di San Filippo apostolo. Al culto del Santo, si dedicò con tutte le sue forze, facendo proprie

le esigenze dei pellegrini che accorrevano per la grande festa del 1^ maggio.

Il tempio era distrutto ma lui fu capace, in pochi anni, e in tempi di stenti, di raccogliere le offerte necessarie per ricostruirlo. Oltre al restauro della Chiesa, volle un nuovo artistico fercolo per la processione di San Filippo con sculture dei 12 Apostoli ed angeli. Cercò di contribuire alla crescita del suo paese, con scuole, asili, corsi per

giovani.

Angela Rita Palermo