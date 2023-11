Incidente, con le corde i residenti hanno evitato all’auto di finire nella scarpata

E’ di Centuripe il giovane vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto stanotte in contrada Vignale. Per il momento, non sembrano esserci indicazioni sul coinvolgimento di un altro veicolo, è probabile che il conducente abbia perso il controllo del mezzo ma spetterà agli inquirenti stabilirne le modalità.

Il soccorso dei residenti

Secondo alcune testimonianze, se il giovane è ancora in vita molto lo dovrebbe ad alcuni residenti della zona, svegliato da un forte botte e poi dal clacson della macchina su cui si è posato il braccio del ragazzo, rimasto incastrato nell’abitacolo. La sua Alfa Mito si trovava a pochi passi da una scarpata, profonda circa 40 metri, per cui il rischio di scivolare giù è stato altissimo.

Usate le corde

Gli abitanti delle palazzine vicine al luogo dell’incidente sono scesi da casa con delle corde e con quelle hanno frenato la macchina che, pericolosamente, stava per scivolare nel burrone.

Le indagini sulle cause

Dalle prime indicazioni, è presumibile che tra le cause potrebbe esserci l’alta velocità, per cui sarebbe bastato poco, anche una minima disattenzione, per scatenare il capottamento della macchina, una Alfa Mito.

La serata del giovane

Forse, il giovane stava rientrando nella sua abitazione dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici: sarebbe stato solo nella sua auto, non ci sono indicazioni, da parte degli investigatori, sulla presenza di altre persone nel veicolo. La notizia dell’incidente, avvenuto poco prima dell’una, è arrivata rapidamente a Centuripe, in particolare nella casa dove il ragazzo abita.

Estratto dai vigili del fuoco

L’auto si è trasformata in una carcassa ed il giovane avrebbe avuto difficoltà ad uscire. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna ad estrarre la vittima dall’abitacolo: ora è ricoverata al San Marco di Catania.