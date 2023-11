Incidente mortale, conducente vittima di malore

E’ un anziano la vittima dell’incidente stradale avvenuto in mattinata sulla Statale 288 nel territorio di Aidone. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, il conducente sarebbe stato colto da un malore e per questo il suo veicolo ha sbandato per finire contro una barriera.

Il malore e la morte

I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma senza successo, a quanto pare avrebbe avuto un problema cardiaco che non gli ha dato scampo. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente ma i rilievi dei militari hanno inevitabilmente causato dei rallentamenti alla circolazione ma nel volgere di poco tempo il personale dell’Anas conta di poter sbloccare il traffico.