Quali sono le diverse tipologie di roulette?

I migliori casinò per giocare alla roulette online sanno molto bene che, nonostante la roulette sia un gioco antichissimo, ci sono varie forme e stili della stessa, ognuna con le proprie regole e con le proprie caratteristiche distintive. Vediamo insieme di cosa si tratta e quante tipologie possiamo trovare sia nei casinò reali che in quelli virtuali.

I migliori siti roulette online hanno diversi tipi di roulette a disposizione, che si possono trovare nei casinò fisici così come quelli online. Gli appassionati che si approcciano alle piattaforme in rete hanno bisogno, per mantenere alta la curiosità, di provare più tipologie possibili così che sia sempre nuovo e divertente giocare.

Come nel poker online, infatti, dove le varianti a disposizione sono molteplici, anche i casinò con roulette hanno tanti titoli per favorire quella inclusione che permette a giocatori che amano giochi diversi di innamorarsi di questo o quel tipo.

Casinò roulette online: quali tipi di roulette sono i principali?

La principale variante è la roulette europea, di certo la più comune e popolare. Questa è caratterizzata da una ruota che ha 37 numeri: uno zero e poi da 1 a 36. Il vantaggio di questo tipo di roulette è che il banco ha una percentuale vincente rispetto al giocatore di circa il 2,7%. Questo la rende la scelta preferita di molti giocatori che cercano di rendere più accessibile una possibilità di vincita.

La roulette americana è un’altra variante molto conosciuta, specie negli Stati Uniti. A differenza di quella europea, qua i numeri sono 38 con un ulteriore scomparto numerato 00. Questo incrementa il vantaggio del banco aumentandolo al 5,26% e rendendo, quindi, il gioco meno semplice per i giocatori.

La roulette francese è molto simile a quella europea, con una ruota di 37 numeri. Ci sono, però, regole speciali come “En Prison” e “La Partage” che riducono, ancora di più, il vantaggio dei casinò. Nella regola “La Partage” se la palla atterra sullo 0, i giocatori ricevono metà della loro puntata indietro. Questo abbassa il vantaggio del banco all’1,35% rendendolo, quindi, super attraente per i giocatori.

La roulette mini è una versione semplificata del gioco, fondamentale per coloro che sono meno esperti o per i giocatori che amano giocare più velocemente. Qui abbiamo solo 13 numeri sulla ruota (da 0 a 12) e le probabilità di vincita sono molto diverse rispetto alle varianti più tradizionali.

La roulette multi-ruota è quella che permette di giocare su più ruote contemporaneamente. Questa variante è più probabile trovarla nei casinò online legali e permette di giocare in maniera molto dinamica e avvincente su più fronti.

La roulette senza zero è molto rara e non ha lo zero sulla ruota. Questo permette un gioco completamente equo dal punto di vista statistico azzerando, in maniera evidente, il vantaggio del banco.

La roulette live, infine, è il futuro della roulette, cioè l’anello di congiunzione che c’è tra la roulette da tavolo verde e quella da casinò con roulette online. Questo tipo di roulette è una vera roulette, con croupier in carne ed ossa, ripresa in streaming dalla piattaforma su cui si gioca in cui i giocatori sono in una stanza, con una chat dal vivo, in cui possono fare le proprie puntate e interagire tra loro.