Residenti “prigionieri” a Enna, “diffida ai proprietari di case pericolanti”

L’assessore comunale ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro, assicura che l’amministrazione provvederà a risolvere il disagio dei residenti di via Sant’Elia, circondati dalle transenne, a seguito del cedimento di alcuni immobili vicini. Ieri, su ViviEnna, i “prigionieri”, come loro stessi si sono definiti, hanno lanciato l’allarme, spiegando che il rischio per la loro incolumità è assai elevato.

“Problema di sicurezza”

“Ci sono una serie di case che sono in questo caso. L’ingresso e l’uscita – dice l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro – non sono totalmente interdette, come mi hanno assicurato gli uffici del Comune, in quanto esiste una via di passaggio ma non c’è dubbio che esiste un problema di sicurezza”

Diffida e messa in sicurezza

L’assessore spiega in che modo il Comune di Enna procederà: “A tal proposito, come per altre occasioni, individueremo i proprietari degli immobili pericolanti, diffidandoli a provvedere alla messa in sicurezza degli immobili, altrimenti ci penserà il Comune, scaricando, però, i costi degli interventi agli stessi titolari delle abitazioni malandate”