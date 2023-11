Internet down a Valguarnera, paralisi totale

Ieri Valguarnera è rimasta letteralmente paralizzata per 12 ore per mancanza della linea internet. Un guasto alla fibra ottica– così dicono- l’ha resa invisibile per una intera giornata.

Guasto per 12 ore

Dalle 10 di mattina alle 10 di sera è stato tutto off limits: uffici pubblici, privati, banche, ufficio postale, farmacie, supermercati, Comune hanno obtorto collo dovuto limitare di molto le loro attività. Nelle banche non si poteva prelevare col bancomat, nei supermercati non accettavano alcun tipo di pagamento se non il contante, nelle farmacie idem, chi doveva richiedere un certificato al Comune veniva pregato di ripassare il giorno dopo.

Le perplessità degli utenti

Ma sembra possibile tutto ciò nel 2023 e nell’era di internet , della robotica e della intelligenza artificiale? Sembrava essere tornati indietro di 40 anni, solo che a quell’epoca ci si organizzava diversamente e forse meglio, oggi dipendiamo tutti da internet e sa va in tilt sono guai seri. Siamo sicuri- posta una signora in un post- che non esista una seconda linea alternativa per impedire una tal condizione di inefficienza e farci ripiombare nel medioevo? Comunque non è la prima volta che a Valguarnera accada una cosa del genere. Immaginiamo se fosse successo in una città del nord come Milano, Torino o Bologna, città del business per eccellenza? Sicuramente in una città ad alto sviluppo industriale, commerciale e finanziario non sarebbe potuto mai accadere e se fosse accaduto ci si fermerebbe per un massimo di 15- 30 minuti non per 12 ore. Quando in molti dicono che siamo nel Terzo mondo non ci si deve scandalizzare perché poi non siamo così tanto lontani, è troppo ancora il gap da colmare.

Rino Caltagirone

Foto tratta da https://www.sciencefocus.com/