Futsal, la Viola Cerami vince la prima in casa

Prima vittoria casalinga dell’A.S.D. Viola Futsal di Cerami, che si impone per ben tre reti a zero contro l’A.S.D. Piazza Armerina, nella terza giornata del campionato regionale di terza categoria. Il nome della squadra ospite poteva forse suggestionare per il ricordo di campionati giocati in categorie superiori, ma i padroni di casa non si sono lasciati condizionare dal “blasone” e hanno immediatamente imposto il vantaggio con D’Angelo, al 2 minuto a cui segue una doppietta dell’esperto attaccante Castrogiovanni, indiscusso protagonista del match.

“Abbiamo dominato la partita, concedendoci un secondo tempo di mantenimento e controllo del

rsultato” le parole del presidente dei padroni di casa Michele Intili.

Terzo posto

Con la vittoria odierna la “Viola”, come viene chiamata dai tanti simpatizzanti ceramesi, consolida la posizione al terzo posto in classifica, a margine della zona play off, in attesa del prossimo impegnativo turno fuori casa a Castel Di Iudica, contro la Full Gim, col campionato che entra nel vivo e che si profila avvincente, con le prime 5 squadre in classifica distaccate fra loro non più di tre punti.

Sandra La Fico.