Cup ospedale di Piazza chiuso, “problemi tecnici”

Come era accaduto nelle scorse settimane, ancora una volta il Cup ricavato nell’ospedale di Piazza Armerina è chiuso. Lo sportello è inaccessibile all’utenza già dal pomeriggio di ieri e come comunicato dall’Asp di Enna lo sarà anche per tutta la giornata di oggi. “Per problemi tecnici, rimarrà chiuso lo sportello CUP dell’Ospedale di Piazza Armerina, in Contrada Bellia, nelle ore pomeridiane di giovedì 23 novembre 2023, e nella giornata di domani 24 novembre. L’ASP di Enna si scusa per gli eventuali disagi” si legge nella nota.