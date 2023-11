Asp, incarichi ai dirigenti medici, cambiati i criteri

L’Asp di Enna ha reso nota la metodologia adottata per il conferimento degli incarichi nei confronti dei dirigenti medici. Secondo l’azienda sanitaria sono stati adottati dei parametri che hanno dato maggiore peso al merito ed alla professionalità rispetto ad altri criteri come l’anzianità di servizio.

I criteri di scelta

Il percorso intrapreso è stato “caratterizzato, per volontà della direzione, da un forte coinvolgimento degli stessi dirigenti” per cui, tutto questo, “ ha determinato la svolta epocale rispetto al precedente sistema abbandonando indicatori legati alla sola anzianità di servizio o alla sola dimensionalità strutturale dell’unità organizzativa, non in grado di valutare la specifica e personale professionalità di ciascuno dei dirigenti”.

Il numero di incarichi

In totale sono stati determinati 496 incarichi, di cui: 295 incarichi di base; 145 incarichi di alta specializzazione; 18 incarichi di altissima; specializzazione; 38 incarichi di consulenza e ricerca.

L’area assistenziale

Per l’area assistenziale si evidenzia la seguente distribuzione:

Area ospedaliera: 228 incarichi di base; 124 incarichi di alta specializzazione; 17 incarichi di altissima specializzazione

Area territoriale: 62 incarichi di base; 38 incarichi di consulenza e ricerca; 21 incarichi di alta specializzazione; 1 incarico di altissima specializzazione

Area staff: 5 incarichi base

Il Commissario Straordinario, Francesco Iudica, unitamente al Direttore Sanitario Emanuele Cassarà e al Direttore Amministrativo Sabrina Cillia, ha espresso piena soddisfazione per il risultato ottenuto frutto del convergente impegno della compagine dirigenziale medica e non medica e delle organizzazione sindacali.