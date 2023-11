Calcio, Troina a valanga, furto negli spogliatoi dei rossublù

E’ bastata la sfortuna, un pizzico, a far si che la bravura, tanta, dell’A.S.D. Città Di Troina, non sia

stata sufficiente a far sventolare la bandiera rossoblù sulla vetta della classifica del campionato

di seconda categoria.

Troina dietro al Francavilla

La squadra di mister Compagnone si è imposta per 5 reti a 0 nella difficile trasferta contro l’Atletico Pagliara ma la sfortuna, si sa, è un fattore che per sua stessa definizione sfugge al controllo e si è manifestata nella (comunque spettacolare) rimonta dell’A.S.D. Città di Francavilla, che vince fuori casa contro lo Sporting Fiumefreddo e si piazza prima in classifica, superando di appena un punto il Città Di Troina.

I gemelli del gol

La bravura, la tanta bravura messa in campo dai rossoblu, invece, è un fattore che non sfugge al

controllo, ma viene costruita con impegno, dedizione, meticolosità, tanto dai calciatori quanto

dallo staff tecnico e nella partita di domenica va attribuita principalmente alla coppia di attacco

Andrea Santoro e Denny Biondi, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta e

che nel campionato hanno messo a segno già ben 19 reti. Ma la loro performance non meraviglia

nessun tifoso, perché Santoro non è certo nuovo a prestazioni simili ed è un vero talento del calcio

siciliano e Biondi, sin dallo scorso campionato, si sta dimostrando un valido attaccante, ormai una

certezza per i rossoblu.

Furto negli spogliatoi

Ciò che invece desta meraviglia fra i tanti tifosi troinesi, è il dover leggere sui canali social del

Città Di Troina che, mentre la partita era in corso, è stato perpetrato un furto all’interno degli spogliatoi

e che i tesserati rossoblu, rientrando, si sono accorti dell’ammanco di denaro e oggetti di valore, e, oltre

al danno materiale subito, è triste dover pensare che un gruppo di giovani atleti non possano gioire

pienamente delle soddisfazioni sportive, ma debbano fare i conti con un gesto vile, in perfetta

antitesi con i valori della lealtà e del rispetto che sono a fondamento dello sport.

Il post gara

”In campo abbiamo avuto l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto, sono le parole di Denny

Biondi a fine partita, e siamo riusciti, già dopo dieci minuti di gioco, ad essere avanti 2-0. Sono

contento per la doppietta ma soprattutto per i tre punti portati a casa. È un piacere far parte di questo

gruppo, continuerò a dare il massimo per la maglia e per raggiungere gli obiettivi che ad inizio

stagione ci siamo prefissati. Questi due gol li dedico al mio datore di lavoro, Gaetano Giamblanco, ed a suo padre, che, nonostante il lavoro, mi permettono di essere sempre presente in questo favoloso cammino”.

Le parole dell’allenatore

”Siamo contenti per come è stata costruita la prestazione, dichiara mister Salvo Compagnone.

Abbiamo dato un indirizzo ben preciso e continuità alla manovra. Siamo stati sempre dentro

all’evolversi delle diverse situazioni di gioco e rapidi a trovare le giuste soluzioni. Un processo di

maturazione importante, che, passo dopo passo, ci fa acquisire quella consapevolezza necessaria per i

prossimi confronti. Voglio elogiare un gruppo di ragazzi appassionati, interpreti principali di un

percorso pieno di valori e significato. Uniti si va lontano”.

Il prossimo turno

Per gli appassionati di statistiche e curiosità, con il gol di domenica, è la terza volta che Santoro segna

al sesto minuto di gioco ed è la quinta volta che il Città Di Troina segna la prima rete entro i primi 10

minuti della gara. Da sottolineare anche l’esordio nel neotesserato centrocampista Babacar Drammeh, classe 2006, alla sua prima esperienza con un club di calcio. Nella prossima giornata il Città di Troina affronterà in casa la Roccalumera Calcio, quartultima. Il turno sarà molto interessante perché ci saranno due scontri diretti fra squadre di vertice, Città Di Francavilla contro Nike 2022 e A.S.D. Agira

contro A.S.D. Lagoreal 1981.

Sandra La Fico