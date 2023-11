Furgone in fiamme sull’autostrada in direzione Enna

E’ rimasta bloccata l’A19 in direzione Enna nei pressi dello svincolo per Villabate a causa di un furgone che ha preso fuoco. Il mezzo, che secondo le prime testimonianze trasportava elettrodomestici, è stato danneggiato dalle fiamme. L’autostrada Palermo-Catania è rimasta paralizzata per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

I precedenti

Caos qualche settimana fa sull’autostrada A20 Messina Palermo, un furgone in fiamme ha paralizzato in parte il traffico veicolare. Per permettere le operazioni e la messa in sicurezza dell’area all’altezza del casello in direzione Palermo è stato vietato il transito.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, operai Anas e polizia stradale. I primi in particolare si sono adoperati per spegnere il rogo. Operazioni non semplici anche perché il furgone trasportava attrezzature elettroniche. Un tipo di materiale che quindi è particolarmente e pericolosamente infiammabile.

foto Paolo Maggiore