Edilizia scolastica, aggiudicati lavori per 13 milioni

Sono stati contrattualizzati gli 8 progetti di edilizia scolastica per alcuni istituti provinciali per un importo complessivo che supera i 13 milioni di euro. A questi se ne è aggiunto un nono già in fase di aggiudicazione. Lo rende noto il Libero consorzio comunale di Enna.

Conclusa la prima fase

Il gruppo di lavoro di cui fanno parte i servizi di Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva, di Programmazione Gestione e Monitoraggio Fondi PNRR in sinergia con l’ufficio Contratti del Libero Consorzio Comunale di Enna ha concluso questa prima fase che segna di fatto l’avvio dei lavori. I fondi PNRR rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.”.

Ecco quali sono i lavori

Questi nel dettaglio i lavori consegnati: “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziati dal Libero Consorzio per un importo di 484 mila euro; “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, anche questo intervento con il cofinanziamento dell’Ente per un milione e 150 mila euro;

“Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’Ex Istituto Magistrale di Nicosia per 4 milioni e 26 mila euro;

“Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell ’I.I.S. “E. Medi” di Leonforte per 540 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 380 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna per 243 mila euro; “Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna per un milione e 430 mila euro; Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira.

Nono progetto in corso di aggiudicazione

Riqualificazione energetica dell’ Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880mila euro. Il nono progetto in corso di aggiudicazione per un importo di 1 milione e 350 mila euro, cofinanziato dall’Ente per circa 650 mila euro, riguarda la “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina. Con i finanziamenti del PNRR l’Ufficio Personale dell’Ente ha reclutato quattro tecnici, attingendo dalle graduatorie in vigore in altre pubbliche amministrazioni, che svolgeranno il ruolo di direttore dei lavori nei cantieri avviati.